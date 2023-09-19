Астраханский губернатор рассказал делегациям стран Прикаспия о «гендерной идеологии»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял делегации из стран каспийской пятерки — Ирана, Казахстана, Азербайджана стороны реализуют множество проектов в торговле, экономике, образовании, и других сферах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев назвал Астрахань «одним из узловых центров Каспия, соединяющего восток и запад».

Выступая перед делегатами, Игорь Бабушкин поделился мнением, согласно которому «добрососедские отношения помогают отстаивать и сохранять традиционные культурные и духовные ценности», а общую историю и культуру прикаспийских народов характеризует в том числе, «негативное отношение к гендерной идеологии Запада, которая противоречит здравому смыслу».

В пресс-службе главы региона привели и слова заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко — тот отметил «усилия правительства Астраханской области», направленные на развития международных отношений.

Никита Маркелов

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