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СК РФ вернется к уголовному делу о смерти нижегородской девочки от муковисцидоза

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал от руководителя нижегородского управления Айрата Ахметшина доклад о том, как проходило расследование уголовного дела о смерти 10-летней нижегородки от муковисцидоза, и о причинах, по которым расследование было прекращено.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как сообщает информационный центр СК РФ, запрос в нижегородское управление был направлен после того, как в социальных сетях нижегородцы поинтересовались у господина Бастрыкина, понес ли кто-то наказание за смерть ребенка.

Почему ребенок с редким заболеванием остался без лекарств

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что уголовное дело о халатности было возбуждено нижегородским управлением СК РФ осенью 2021 года после того, как 10-летняя тяжелобольная девочка не смогла вовремя получить необходимое ей дорогостоящее лекарство «Трикафта». Родители девочки через суд добились, чтобы региональный минздрав предоставил их дочери необходимые препараты, но из-за бюрократических проволочек девочка умерла, так их и не дождавшись. Минздрав уверял, что лекарство «Трикафта» не зарегистрировано в России и процесс его поставок в Россию занимает много времени.

Прокуратура Нижегородской области внесла представление в адрес губернатора Глеба Никитина по факту нарушений, допущенных при закупке лекарства. Прокурорская проверка выявила нарушения при предоставлении ее лекарственных препаратов.

Андрей Репин

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