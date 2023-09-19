В Тюмени скончался известный полковник милиции в отставке

В Тюменской области скоропостижно скончался ветерана правоохранительных органов, полковник милиции в отставке Валерий Подшивалов. Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, он скончался на 71 году жизни 18 сентября. С 2010 года и по сентябрь этого года Валерий Подшивалов работал в руководстве регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области.

По данным пресс-службы, общий трудовой стаж Валерия Подшивалова составил почти 48 лет. Он родился 3 марта 1953 года в с. Кодское Курганской области. После службы в рядах Советской Армии, окончил Тюменский машиностроительный техникум. В 1975 году поступил на службу в органы внутренних дел, а в 1983 году окончил Омскую высшую школу милиции.

С 1992 по 1998 годы возглавлял региональное ФКУ ИК-2 УИН, откуда уволился в звании полковника внутренней службы. В 1998 году был назначен на должность начальника Управления вневедомственной охраны при ГУВД Тюменской области. В марте региональный начальник управления Росгвардии поздравлял Валерия Подшивалова с 70-летием.

«За период службы Валерий Леонидович поощрен государственными и ведомственными наградами, нагрудными значками, грамотами и благодарностями командования и губернатора Тюменской области, наградным оружием-пистолетом Макарова. За более чем 35-летний стаж службы в правоохранительных органах Валерий Леонидович прошел доблестный путь офицера. Коллектив Управления по обеспечению деятельности мировых судей выражает глубокие соболезнования родным и близким»,— сообщили в пресс-службе.

Прощание с Валерием Подшиваловым состоится завтра, 20 сентября в 12:00, на Червишевском кладбище (Червишево-2), на аллее ветеранов.

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