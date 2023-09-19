Умер бывший зампред контрольно-счетной палаты Пермского края

На 69-м году жизни скончался экс-заместитель председателя краевой контрольно-счетной палаты Владимир Шуклецов. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на председателя КСП Пермского края Геннадия Тушнолобова.

«Скончался Владимир Леонидович Шуклецов. Прощание пройдет сегодня, 19 сентября, в 15:00»,— сказал господин Тушнолобов.

Владимир Шуклецов был назначен на должность зампредседателя КСП в 2001 году. До этого он работал в управлении налоговой полиции региона и в органах госбезопасности. Господин Шуклецов уволился из КСП в ноябре 2017 года в связи с выходом на пенсию.