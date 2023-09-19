Краевое УФАС оштрафовало соликамское «Теплоэнерго» на 50 тыс. рублей

Пермское УФАС России оштрафовало соликамское МУП «Теплоэнерго», признанное виновным в нарушении Закона о защите конкуренции, на 50 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Ранее в УФАС подало жалобу ООО «Лидер-Инжиниринг» — подрядчик по устройству узла учета тепловой энергии в здании Соликамского городского суда. Компания обратилась в Соликамское МУП «Теплоэнерго» для оформления допуска оборудования в эксплуатацию, однако получила отказ из-за истечения срока службы прибора учета. Тогда подрядчик представил документы от завода-изготовителя оборудования и метрологической организации, подтверждающие, что прибор учета прошел поверку, предельный срок его службы не истек, он признан годным к эксплуатации. Однако это не повлияло на позицию Соликамского МУП «Теплоэнерго».

Действующее законодательство, в котором отсутствует понятие «средний срок службы», не запрещает использовать средства измерения после окончания срока службы, указанного в техпаспорте, если поверка прибора подтвердила его работоспособность. Таким образом, Соликамское МУП «Теплоэнерго» злоупотребило своим доминирующим положением на рынке, что привело к ущемлению интересов ООО «Лидер-Инжиниринг» в сфере предпринимательской деятельности. Теплоэнергетикам было выдано предписание — в срок до 30 июня 2023 года признать прибор учета пригодным к работе и допустить его к эксплуатации. Не согласившись с решением и предписанием УФАС, Соликамское МУП «Теплоэнерго» сообщило о намерении оспорить их в суде. При этом предприятие направило иск в суд спустя месяц после истечения срока исполнения предписания. Никаких действий в целях исполнения предписания теплоэнергетики не совершали и не обращались в УФАС с ходатайством о продлении срока исполнения.

В июле краевое УФАС признало Соликамское МУП «Теплоэнерго», отказавшее в допуске в эксплуатацию прибора учета тепловой энергии в здании Соликамского городского суда, виновным в нарушении закона о конкуренции.