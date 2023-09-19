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Билайн.ПРОдвижение:

5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта

В платформе для запуска рекламных кампаний билайн.ПРОдвижение появился счетчик аудиторий. Счетчик, или пиксель, устанавливается на сайт клиента и позволяет сформировать сегмент для рекламной компании по критерию активности на сайте. В частности, для отправки предложений тем абонентам, которые были на сайте, но ушли, так и не совершим покупку. Собранная счетчиком информация используется при условии получения согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы. Данные о действиях пользователей клиенту не передаются.

Фото: ru.freepik.com

Фото: ru.freepik.com

«Согласно нашей оценке лишь несколько процентов посетителей авторизуются на сайтах. Остальные, посетив сайт, уходят, не совершив целевое действие. Пиксель нужен, чтобы наладить коммуникацию с аудиторией сайта. Например, для того чтобы получить больше покупок, регистраций или заявок на обратный звонок», – комментирует руководитель департамента развития маркетинговых продуктов билайн Дмитрий Русов.


Можно выделить как минимум 5 ситуаций, в которых бизнесу поможет пиксель.

1. Пользователь бросил корзину, не оформив покупку

Клиент зашел на сайт магазина цветов, выбрал букет, положил его в корзину, но ушел, так и не оформив заказ. Пиксель соберет информацию о таких пользователях, и им можно будет отправить СМС- или пуш-сообщение. В этом случае хорошо работают специальные офферы, в том числе со скидкой или бонусом.

2. Пользователь не добавил товар в корзину

На таких клиентов также можно настроить рекламную коммуникацию, мотивирующую вернуться на сайт. Например, позвонить Так, есть возможность собрать тех, кто не оформил заказ за прошедшие 7 дней, и настроить голосовую кампанию.

3. Пользователь пришел по рекламной ссылке, но так и не сделал покупку

Например, сеть салонов красоты запустила рекламную кампанию в социальных сетях. Клиент увидел предложение и пришел на сайт по рекламной ссылке, но так и не сделал запись. Пиксель усилит рекламную кампанию: не записавшиеся пользователи собираются в сегмент и им отправляется спецпредложение.

4. Пользователь пришел по рекламной ссылке, ушел, получил спецпредложение, и бизнесу надо понять, вернулся ли он на сайт

С помощью счетчика можно не только усилить кампанию, но и оценить эффект от нее. Иными словами, счетчик посчитает, кто из тех, кому была отправлена СМС, вернулся на сайт и совершил конверсию.

5. Пользователь пришел на сайт, и бизнесу интересно, каков его портрет

Пиксель работает и как профилирующий инструмент. Например, для ювелирного магазина он может разделить пользователей на тех, кто интересовался недорогими товарами, и тех, кто интересовался премиум-украшениями. На выходе бизнес получает два отчета с характеристиками обеих аудиторий и возможность их сравнить. Отчет формируется на основании обработки обезличенных агрегированных данных об оказании услуг связи, в частности, об интересах может свидетельствовать тематика медиапотребления.

Клиентские кейсы

1. Магазин товаров для интерьера

Задача: мотивировать посетителей сайта совершить покупку

Решение: реклама по СМС на целевую лояльную аудиторию, посещавшую сайт клиента.

Объем рассылки: 90 тыс. абонентов

Результат:

  • 10589 перешли по ссылке
  • 22% конверсия в покупку

2. Магазин мебели в Москве

Задача: рассчитать эффективность интернет-рекламы

Решение:

  • собрать аудиторию билайн, которая могла проявлять интерес к покупке мебели в Москве за последнюю неделю
  • запустить на нее медийную рекламу с последующим расчётом доходимости через счётчик аудиторий

Результат:

  • 1650 перешли на сайт
  • 1,2% конверсия в заказ согласно СRM данным клиента

3. Автодилер

Задача:

  • выявить аудиторию, которая посещала страницу сайта клиента с предложениями авто премиум
  • выявить интересы данной аудитории, для того чтобы усилить рекламные кампании

Решение: анализ аудитории посредством пикселя

Результат:

  • выявление премиум аудитории и ее профилирование по интересам
  • корректировка рекламных размещений в сторону наиболее популярных интересов
  • на 9,3% выше конверсия в заявку на обратный звонок по сравнению со средним показателем по предыдущим кампаниям в аналогичный сезон.

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ПАО «ВымпелКом»

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