Бастрыкин поручил возбудить дело из-за разрушения многоквартирного дома в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о бездействии местных властей, которое стало одной из причин угрозы разрушения многоквартирного жилого дома, вызванного оползнями в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным ведомства, жилец пострадавшего дома заявил, что местные власти не принимали мер по укреплению участка, на котором находится здание. Из-за бездействия оползневые процессы привели к подвижке грунта и последующему образованию трещин в стенах, фундаменте и несущих конструкциях жилого дома.

Опасное состояние жилого дома было подтверждено в суде, однако до настоящего времени мер по разрешению ситуации со стороны ответственных лиц не принималось.

Данные сведения стали основанием для проведения процессуальной проверки в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Анастасия Донскова

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