Поставщика в Удмуртии признали недобросовестным за передачу не тех ноутбуков

Компанию ООО «Зеон» включили в реестр недобросовестных поставщиков после того, как организация поставила в Национальную библиотеку Удмуртии ноутбуки без необходимых опций. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Компания «Зеон» заключила госконтракт с учреждением, которому обязалась поставить ноутбуки и системные блоки на 9,6 млн руб. Исполнить контракт организация должна была до конца прошлого года. При этом по техническому заданию ноутбуки должны были иметь встроенный оптический привод DVD-RW, однако поставщик решил сбыть технику без данной опции. Вместо этого компания доукомплектовала их периферийным оптическим приводом.

Представители Национальной библиотеки региона такой товар принимать отказались, однако дали компании время поставить требуемые ноутбуки. ООО «Зеон» со своей стороны ничего не сделал, а в июле организацию на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков. Позднее компания потребовала исключить их из данного списка, однако Арбитражный суд Удмуртии требования отклонил.