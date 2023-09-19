Сухогруз «Сибирский – 2128» выставляется на торги за 200 млн рублей

В ходе банкротства сочинской компании «Русский берег» кредиторы утвердили начальную цену реализации имущества должника – сухогруза «Сибирский – 2128», который будет выставлен на продажу за 200 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Конкурсному управляющему Светлане Шабариной поручено приступить к организации мероприятий по реализации имущества.

Транспортная компания «Русский берег» была признана несостоятельной в 2018 году. Принадлежащее должнику сухогрузное судно смешанного плавания «река – море» водоизмещением 3,4 тыс. т было построено в 1982 году, приписано к порту Санкт-Петербург. В 2021 году «Русский берег» намеревался заключить мировое соглашение с основным кредитором, ООО «Волга Каспий Шиппинг», передав ему судно «Сибирский –2128» в счет погашения долга. Однако Арбитражный суд Краснодарского края не утвердил сделку, указав на то, что передача имущества без торгов одному из кредиторов нарушает права других кредиторов.

Анна Перова, Краснодар