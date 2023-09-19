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Коммерсантъ FM
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Краевой минздрав пока не планирует разворачивать дополнительные койки для лечения больных COVID-19

В регионе со времени завершения пандемии остаются развернутыми около 50 коек для лечения больных COVID-19, сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минздраве. Койки находятся в шести медучреждениях (пять из них в Перми и одно в Березниках). «Этих мощностей на текущий момент достаточно для лечения пациентов с COVID-19. В случае если потребуется дополнительный коечный фонд, то будут приниматься соответствующие решения»,— пояснили в пресс-службе минздрава Пермского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю выросла на 48%, госпитализированы 1973 пациента, сообщили в оперштабе. По данным на 19 сентября, в Пермском крае заразились 296 человек, выздоровели 90, один заболевший умер. Неделю назад (на 12 сентября) было зарегистрировано 166 заболевших.

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