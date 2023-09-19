С 19 сентября в Ростове на улице Московской изменится схема движения автобусов

В Ростове-на-Дону на ул. Московской с 19 сентября будет изменена схема движения на участке от пер. Островского до пер. Братского. Изменения вводятся до момента окончания работ по модернизации тепломагистрали на указанном участке, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Согласно информации властей, автобусные маршруты №№ 4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64, 71 теперь будут двигаться по схеме: пр. Стачки – ул. Станиславского – пер. Островского – ул. Московская – Ц. Рынок в прямом направлении.

В обратном направлении те же автобусы будут ехать по схеме: Ц. Рынок – ул. Московская – пр. Буденновский – ул. Станиславского – пер. Островского – ул. Московская – пр. Стачки

Движение троллейбусов №№ 8, 10, 12 на время работ приостановлено.

Анастасия Назарова