«На своем поле ПСЖ — явный фаворит»

19 сентября вечером стартует групповой этап Лиги чемпионов. В первый день будут сыграны восемь матчей 1-го тура. В центре внимания — группа F, которую в этом сезоне называют «группой смерти». Здесь сойдутся «Милан»—«Ньюкасл» и ПСЖ—«Боруссия». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ Фото: Василий Пономарев, Коммерсантъ

«Пари Сен-Жермен» сохранил свою главную звезду — Килиана Мбаппе, а значит, команда, с которой работает испанец Луис Энрике, в самом престижном европейском турнире должна претендовать если не на победу, то на четвертьфинал точно. По крайней мере, так считают в Париже. Букмекеры по понятным причинам осторожнее, и все же ПСЖ замыкает топ-6 основных претендентов на титул в этом сезоне.

«Лига Ставок» предлагает на победу Парижа внушительный коэффициент — 15. Что касается стартовой встречи с «Боруссией», то на своем поле «Пари Сен-Жермен» — явный фаворит. Победу хозяев в «Лиге Ставок» можно взять за 1,8. Успех немецкого клуба идет выше 4, и верят в подвиги Дортмунда немногие — всего лишь 15% клиентов «Лиги Ставок».

Любопытно, что в России группу F, куда попали ПСЖ, «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл», уже окрестили «группой смерти», но футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции, с этим категорически не согласен: «Мне кажется, это чушь собачья. Я фаворитом группы однозначно считаю "Пари Сен-Жермен". И я не вижу ни одной команды, которая бы могла ему помешать».

Так что 19 сентября в домашнем матче с «Боруссией» ПСЖ должен набирать первые очки. А вот в другой паре все не так однозначно. «Милан» и «Ньюкасл» сыграют в Италии, и фаворита в этом противостоянии нет. Взять победу хозяев в «Лиге Ставок» можно за 2,6, успех гостей — за 2,7, а ничью — за 3,5. Правда, не стоит забывать, что в чемпионате Италии в минувший уикенд «Милан» проиграл принципиальный матч «Интеру», причем с разгромным счетом (1:5).

Успех команды Стефано Пиоли в этой Лиге чемпионов зависит от молодых новичков, уверен комментатор Олег Пирожков: «У "Милана" в кои-то веки грамотная, мне кажется, толковая селекция. Пришли полдюжины молодых восходящих звезд европейского и мирового футбола. Если они быстро сыграются, то "Милан" будет претендовать на выход из этой группы».

Есть еще одна встреча, где предсказать победителя трудно. Это противостояние «Лацио» и мадридского «Атлетико». В остальных матчах дня все проще, по крайней мере, на первый взгляд. В этих играх есть ярко выраженный фаворит. Кое-где разница в классе команд настолько велика, что разброс в коэффициентах впечатляет.

Например, в матче, где «Манчестер Сити» принимает «Црвену Звезду», представить какой-то исход, кроме победы действующего обладателя Кубка чемпионов, сложно. Поэтому успех команды Пепа Гвардиолы в «Лиге Ставок» можно взять с коэффициентом 1,07, а победа сербского клуба идет за 35. Тут даже на то, что «Црвена Звезда» не проиграет, коэффициент 6,4.

Похожий расклад в матче «Барселона»—«Антверпен». Коэффициент на победу каталонцев в «Лиге Ставок» — 1,2, на успех бельгийской команды — 15.

И все же, когда речь заходит о клубах, которые могут нас удивить, «Антверпен» среди них есть, рассказал “Ъ FM” футбольный аналитик Константин Клещев: «Тут можно говорить о "Зальцбурге", о "Янг Бойз", об "Антверпене". Мы не представляем возможности этих команд — мы же не следим внимательно за этими чемпионатами. Так что неожиданности будут, это точно».

Что же касается команд, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов, то, по мнению Константина Клещева, эта пятерка выглядит так: «"Бавария", "Реал", может быть, "Интер", "Манчестер Сити" и "Барселона" — кто-то из них выиграет Лигу чемпионов. Вот мне почему-то так кажется, если судить по старту этих команд в национальных чемпионатах».

Но пока все только начинается, и сегодня общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет сразу две игры группы F. В 19:45 стартует встреча «Милан»—«Ньюкасл», а в 22:00 — ПСЖ—«Боруссия».