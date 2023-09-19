В Омской области пресечена контрабанда 1105 беспилотников

В Омской области предотвращено незаконное перемещение через Государственную границу РФ 1105 дронов-квадрокоптеров. По данным УФСБ по Омской области, информация о товаре в нарушение требований таможенного законодательства была скрыта перевозчиком.

«Продукция предназначалась для одного из сопредельных государств РФ и могла быть использована вооруженными силами Украины против сил специальных операций РФ»,– сообщает ведомство. Беспилотники был изъяты.

Возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров). У организации, организовавшей перевозку, решением суда дроны были конфискованы в пользу государства и переданы Минобороны.

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Оксана Павлова