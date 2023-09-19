В Екатеринбурге с 22 сентября закроют движение на участке улицы Сакко и Ванцетти

В Екатеринбурге с 22 сентября по 31 октября закроют движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти. Как рассказали в городской администрации, ограничение будет действовать на участке от ул. Антона Валека до поспекта Ленина с 22 сентября по 31 октября 2023 года.

Перекрытие связано со строительством тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения, работы будут выполнять строители АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

На время работ изменится схема движения автобуса № 46. Сейчас он будет следовать по ул. Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекту Ленина.

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