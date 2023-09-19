В Челябинской области заболеваемость COVID-19 выросла на 40% за неделю

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Челябинской области. С 11 по 17 сентября подтверждено 232 новых случая, что на 68 или 41,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Большинство пациентов с COVID-19– 88,36% от общего числа заболевших – это взрослые жители региона. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, но наибольший среди людей старше 65 лет (+50%) и 30-49 лет (+43%).

Всего за весь период наблюдения в Челябинской области зарегистрировано 415151 случаев новой коронавирусной инфекции.

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