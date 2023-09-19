Мотоциклист погиб при ДТП с возгоранием в Курске

В результате аварии с возгоранием в Курске погиб мотоциклист 1987 года рождения. ДТП произошло накануне вечером на улице Радищева, сообщила региональная Госавтоинспекция. Мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2112 под управлением водителя 1993 года рождения и мотоцикла «Хонда». От удара «Хонда» наехала на припаркованную у края проезжей части «Ладу Гранту», после чего эта машина и мотоцикл загорелись.

Полиция проводит проверку по факту ДТП: устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Алина Морозова

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