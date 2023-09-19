Полиция оштрафовала ярославца за запуск фейерверка с проезжей части

Сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ярославля привлекли к административной ответственности жителя города за запуск фейерверка с проезжей части улицы Победы в центре города. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск фейерверка в Ярославле

Фото: социальные сети Запуск фейерверка в Ярославле

Фото: социальные сети

Видеозапись запуска фейерверка у дома 45 появилась в социальных сетях. На ней видно, что пусковое устройство установлено в центре оживленной улицы, водители вынуждены были останавливаться или объезжать препятствие. Сотрудники полиции разыскали хулигана. Олни установили, что запуск был произведен 17 сентября около 19.30.

Гражданина привлекли к ответственности по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Ему назначено наказание в виде штрафа.

Антон Голицын