Росздравнадзор: производитель прекратил ввоз «Микардиса» в Россию

Немецкая компания Boehringer Ingelheim прекратила ввоз в Россию препарата «Микардис», сообщили в Росздравнадзоре. Ведомство заверило, что это не влияет на доступность препаратов с действующим веществом телмисартан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

«ООО "Берингер Ингельхайм" (организация, принимающая претензии от потребителей) 13 июля 2022 года официально уведомила Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию РФ препаратов "Микардис" (международное непатентованное наименование телмисартан) и "Микардисплюс" (международное непатентованное наименование гидрохлортмазид + телмисартан) с января 2023 года»,— сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

О том, что в российских аптеках возникла нехватка препарата «Микардис», применяемого при артериальной гипертензии, сообщали «Ведомости». Представитель Росздравнадзора сказал газете, что остатки «Микардиса» составляют около 23 тыс. упаковок. В российском офисе Boehringer Ingelheim сообщили, что компания продолжает бесперебойные поставки жизненно важных препаратов в страну.

Ранее Минпромторг сообщил, что совместно с рядом профильных ведомств в октябре этого года запустит в РФ пилотный проект по прослеживаемости фармсубстанций. Это позволит компаниям с производством полного цикла получить дополнительные преференции на госторгах, что, в свою очередь, стимулирует интерес бизнеса к дальнейшей локализации в РФ.

Подробнее об этом читайте в материале «Фармсубстанции проверят на национальность».

Лаура Кеффер