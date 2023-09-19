Улицы индустриального парка ММК назвали в честь профессий

Для улучшения навигации по индустриальному парку Магнитогорского металлургического комбината его улицам были присвоены названия в честь профессий работников калибровочного завода, на освободившейся территории которого располагается промпарк. Как сообщает пресс-служба ММК, улицы получили наименования Калибровщиков, Прокатчиков, Энергетиков, Канатчиков и Заготовительная.

Индустриальный парк ММК существует с 2016 года. По данным компании, за это время объем инвестиций резидентов в собственное развитие составил более 1,5 млрд руб. На каждый рубль вложений со стороны парка приходится 3,6 руб. от резидентов. Сейчас на промышленной площадке работают 42 компании, создано свыше 1 тыс. рабочих мест.