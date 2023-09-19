«Россети Тюмень» направили 13,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения магистрального нефтепровода в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Апрельская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает одноименную производственно-диспетчерскую станцию «Транснефти», которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин. На эти цели энергокомпания направила порядка 13,5 млн рублей.



Энергетики выполнили капитальный ремонт основного силового оборудования питающего центра – двух трансформаторов общей мощностью 80 МВА. В рамках работ специалисты провели ревизию активной части, заменили запорную арматуру, три высоковольтных ввода, шесть радиаторов охлаждения и два привода переключающих устройств.

Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Апрельская» были предусмотрены производственной программой «Россети Тюмень». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин, по которому углеводороды транспортируют с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России.

АО «Россети Тюмень»