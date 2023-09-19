В 2025–2030 годах в Прикамье планируется расселить более 700 тыс. кв. м аварийного жилья

Глава краевого минстроя Артем Габдрахманов на заседании профильного комитета краевого парламента представил планы по расселению аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года. Об этом сообщает телеграм-канал заксобрания.

По данным министра, в 2025–2030 годах в Пермском крае планируется расселить 712 тыс. кв. м аварийного жилья. На это потребуется более 58,3 млрд руб. (из них на территории Перми — 28 млрд руб.). При этом, по информации минстроя, софинансирование из средств федерального бюджета пока не подтверждено. «Перспективы подписания новых соглашений с регионами будут рассматриваться после реализации действующего нацпроекта»,— пояснил господин Габдрахманов.

Всего в рамках нацпроекта и региональной программы до конца 2025 года планировалось переселить более 42,4 тыс. жителей Прикамья. На сегодняшний день остается расселить 159,5 тыс. кв. м и переселить 10 654 человека. Целевой показатель Пермского края по переселению жителей выполнен на 161,8%, по расселению площадей — на 189,87%.