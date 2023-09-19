Оборонные предприятия Крыма заключили госконтракты на 130 млрд рублей

Предприятия оборонной промышленности Крыма к настоящему времени выполняют госзаказы на общую сумму 130 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Работники наших оборонных предприятий создают лучшее в мире оружие. Растут объемы производства военной техники, войска получают эффективные и высокотехнологичные виды вооружений, многие из которых уже прошли испытания в условиях боевых действий в зоне СВО»,— говорится в сообщении.

В апреле текущего года российские военные сформировали перечень оборонных предприятий Крыма, которые могут быть привлечены к выполнению госзаказов Минобороны РФ. В список вошли 23 организации. По заявлению замминистра по вооружениям Юрия Борисова, 85% производственных мощностей отрасли сосредоточены на территории Феодосии и Севастополя.

Анастасия Донскова

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