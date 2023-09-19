В Ростове восстановили храм Рождественского монастыря

В Ростове Ярославской области 21 сентября пройдет чин освящения Тихвинского храма Рождественского монастыря. В пресс-службе Ярославской епархии сообщали, что реставрационные работы завершили в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Тихвинский храм построили в 1841-1847-х годах по проекту архитектора Константина Тона, доработанному Петром Паньковым. В 1926 году храм был закрыт и использовался не по назначению. В 2017 году началась реставрация. В ее ходе был восстановлен внешний облик храма, а также были открыты сюжеты монументальной росписи. Работы закончили в июне этого года. Освящение храма пройдет 21 сентября.

«Событие для Рождественской обители является историческим, эпохальным: спустя столетие забвения возобновятся богослужения, а значит будет открыто еще одно из древнейших и святых мест для паломников в самом сердце Ростова!»,— сообщили в Ярославской и Ростовской епархии.

Алла Чижова