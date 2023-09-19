В Башкирии увеличили финансирование программы развития паллиативной помощи

Правительство Башкирии внесло изменения в программу развития паллиативной медицинской помощи, соответствующее постановление подписал глава региона Радий Хабиров. В прежней редакции программа была утверждена на 2020-2024 год, документ продлевает ее действие до 2025 года.

Постановлением увеличено финансирование мероприятий, связанных с оказанием паллиативной помощи в республике. Общий объем финансирования программы за шесть лет составит 842,4 млн руб., 731,6 млн руб. из которых будут направлены из федерального бюджета. В первой редакции программы предусматривалось финансирование на трехлетку, с 2020 по 2022 год, оно составляло 3,3 млн руб.

Кроме этого, внесены изменения в основные целевые показатели эффективности программы. Так, доля пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи и получивших ее, в 2022 и 2023 годах уменьшена до 70% и 75% соответственно. В предыдущей редакции планировалось, что показатель в 2022 году составит 95%, а в 2023 — 90%. В 2024 и 2025 году доля получивших паллиативную помощь пациентов должна достичь 90%.

В новой редакции документа отсутствует показатель обеспеченности паллиативными койками на 10 тыс. населения. При этом отмечается, что к 2025 году в Башкирии должны быть созданы не менее 918 паллиативных коек, 25 из которых — детские. Также планируется, что к этому времени в республике будут работать 46 отделений выездной патронажной службы для пациентов. Число врачей, которые будут оказывать паллиативную помощь в 2023 и 2024 годах, уменьшено с 95 до 49.

В программе предусмотрены мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания пациентов. Для этого региональное министерство здравоохранения должно будет ежегодно формировать заявку на получение наркотических и психотропных препаратов. К 2025 году в аптечной сети и медучреждениях должна быть представлена полная линейка зарегистрированных в России лекарств во всех формах и дозировках.

Наталья Балыкова

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