Продолжительность жизни в Удмуртии выросла на 2,5 года

В Удмуртии по данным за восемь месяцев 2023 года средняя продолжительность жизни достигла 72,4 лет, что на 2,5 года выше показателя за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отметила и.о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова. одной из национальных целей развития России является увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. «Мы планируем, что по итогам этого года продолжительность жизни в Удмуртии составит 72,5 года. Очень важно, чтобы это было не только количественное, но и качественное улучшение»,— подчеркнула госпожа Якимова.