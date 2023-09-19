В Уфе экс-сотрудник НПФ «Геофизика» получил условный срок за мошенничество

Советский районный суд вынес приговор 40-летнему бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Научно-производственная фирма «Геофизика» Дмитрию Старухину. Он признан виновным в коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По материалам дела, с марта 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение на общую сумму около 580 тыс. руб. от коммерческой организации за обеспечение своевременной и полной оплаты по договору поставки радиодеталей.

Будучи менеджером по закупкам, с октября 2016 года по сентябрь 2018 года фигурант уголовного дела получил от руководства одного из поставщиков более 430 тыс. руб. за продолжение сотрудничества организаций. В ноябре 2022 года он уволился по собственному желанию.

Обвиняемый не признал вину. Суд приговорил его к пяти с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Майя Иванова

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