Бастрыкин поручил доложить о проверке избиения подростка в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения подростка в Дзержинском районе Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Александр Бастрыкин
Фото: пресс-служба президента РФ
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 17 сентября на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Урицкого после выхода из автобуса мужчина избил подростка.
Региональный СК начал проверку, а председатель СК России поручил главе ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.