Бастрыкин поручил доложить о проверке избиения подростка в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения подростка в Дзержинском районе Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 17 сентября на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Урицкого после выхода из автобуса мужчина избил подростка.

Региональный СК начал проверку, а председатель СК России поручил главе ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Алла Чижова