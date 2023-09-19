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Бастрыкин поручил доложить о проверке избиения подростка в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения подростка в Дзержинском районе Ярославля. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 17 сентября на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Урицкого после выхода из автобуса мужчина избил подростка.

Региональный СК начал проверку, а председатель СК России поручил главе ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Алла Чижова

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