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Долги предприятий ЖКХ Златоуста за электроэнергию выросли до 207 млн рублей

На начало сентября задолженность предприятий ЖКХ Златоуста составила 207 млн руб. По сравнению с июлем сумма долга выросла на 22 млн руб., следует из сведений ООО «Уралэнергосбыт».

Также ощутимая неуплата за электроэнергию отмечена у водоканалов и котельных Миасса (188 млн руб.), Саткинского (183 млн руб.), Катав-Ивановского (155 млн руб.), Карталинского (37 млн руб.) и Сосновского районов (36 млн руб.). У организаций Еткульского и Красноармейского районов суммы оцениваются в 31 млн руб. и 28 млн руб. соответственно.

Совокупный долг организаций жилищно-коммунальной сферы в Челябинской области за электроэнергию в сентябре составил свыше 1,6 млрд руб. За неуплату с начала лета отключили от подачи ресурса более 80 котельных.

«Одним из пунктов получения паспортов готовности является погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы. При этом по традиции большая часть котельных начинает отопительный период с многомиллионными долгами. Эта ситуация не решается из года в год ни на уровне предприятий, ни на уровне муниципалитетов»,— считает первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

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