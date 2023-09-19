«Мирный выход из ситуации — нечто из области фантастики»

В Нью-Йорке открывается Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на заседание Совета Безопасности. После этого его в Белом доме примет американский лидер Джо Байден. Ожидается, что на этой встрече господин Зеленский попросит еще больше западного оружия и поддержать его формулу мира. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, в свою очередь, не ждет никаких сенсаций в ходе этих мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заметны определенные попытки как-то оживить нынешнюю неделю высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН, придать ей большую динамичность.

Это понятно — в США предвыборная кампания, и демократам нужны достижения или, по крайней мере, более или менее яркие события с положительной коннотацией. Иллюзия движения, так можно это все назвать.

В частности, Владимир Зеленский приглашен на заседание Совбеза. В СМИ допустили утечку, что якобы президент Украины каким-то чудом вдруг окажется за одним столом с Сергеем Лавровым, который возглавляет российскую делегацию. То есть организаторы попытаются как-то подвигнуть враждующие стороны к примирению.

Очень слабо верится в подобный сценарий. Так кажется, что ничего, кроме скандала, из этого не выйдет. Хотя, конечно, как говорится, всякое возможно. Впрочем, и скандал — тоже яркое событие.

Кроме того, запланирована личная встреча Зеленского и Джо Байдена в Белом доме. Также на полях Генассамблеи ожидаются переговоры G7 на уровне глав МИД. Украинская тема, естественно, одна из главных. Владимир Зеленский просит еще больше оружия, а также поддержки своей формулы мира.

Самая главная интрига — это позиция стран Глобального Юга.

Сумеет ли Запад пусть частично, но перетянуть эти государства на свою сторону? И, собственно, удастся ли продвинуть реформу Совета Безопасности, расширив его за счет Индии, Германии и Японии?

Также есть большие сомнения на этот счет. Но попытаться можно, это лучше, чем сидеть сложа руки в роли пассивного наблюдателя.

Между тем стоит напомнить, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вот буквально накануне назвал ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость». А такие подразделения, как МАГАТЭ и Красный Крест, фиктивными организациями, которые дают «мусорные оценки».

Не будем устраивать на этот счет дискуссию. Однако всем давно все ясно — ООН в ее сегодняшнем виде ни на что повлиять не может, и это очень мягко сказано. Поэтому все эти заседания используются исключительно как площадка для разных встреч и переговоров, а также как возможность для самопродвижения.

Механизм урегулирования конфликтов, как на Украине, на сегодня полностью отсутствует. Есть определенные попытки создать некую альтернативу Организации Объединенных Наций. Но пока шансов на успех в этой части, скажем, так немного.

Поэтому реальность выглядит следующим образом — Запад в последних своих заявлениях фактически признал, что противостояние вокруг Украины затянется на годы. Мирный выход из ситуации можно смело считать чем-то из области фантастики.

Владимир Александрович, с высокой долей вероятности, получит если не все, о чем просит, то многое из того, в том числе ракеты большей дальности.

Россию бывшие партнеры намерены и дальше сдерживать, но без резких шагов. Это так называемый метод управляемого хаоса, о чем очень любят рассуждать многочисленные политологи и наблюдатели.

И вот уже готовится 12 пакет санкций, о чем, скорее всего, также будет объявлено на переговорах с Зеленским. С этим и войдем в зиму.

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