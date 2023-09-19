Удмуртия заняла 13 место среди регионов России по занятости жителей в МСП

Удмуртия оказалась на 13 строчке в рейтинге регионов России по занятости в малом и среднем бизнесе. Так, по данным на июль, доля населения, вовлеченного в малый и средний бизнес (с учетом ИП), составила 41,7% или 299,9 тыс. жителей. За год показатель вырос на 4,4%.Соответствующие данные представило агентство «РИА Рейтинг» на основе информации официальной статистики. В общероссийских значениях бизнесмены из Удмуртии занимают 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

При этом Пермский край, где в МСП заняты 42,8% жителей, опередил Удмуртию и занял 12 место в рейтинге. Татарстан оказался на 10 строчке — 43,6% населения. Отметим, что лидером рейтинга оказалась Москва, где в МСП заняты 65,8% или 4,7 млн человек. В общероссийских значениях доля московских бизнесменов составляет 15,79%. В числе лидеров также оказались Санкт-Петербург — 63,6% жителей заняты в МСП, а также Новосибирская область — 54,8%.