Росимущество передало пермским кадетам пневматические пистолеты

Территориальное управление краевого Росимущества закрепило на праве оперативного управления за Пермским президентским кадетским училищем им. Героя России Ф. Кузьмина войск нацгвардии РФ пять пневматических пистолетов марки МР-46М, сообщает ведомство.

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Пистолеты были переданы территориальному управлению по договору пожертвования от ООО «ИОЛЛА-Оружие» (входит в холдинг недавно скончавшегося экс-депутата заксобрания Игоря Пастухова). Предоставленные пистолеты будут использоваться для повышения стрелкового мастерства кадетов.

Выпускаемое в Ижевске пневматическое оружие МР-46М предназначено для использования в стрелковых соревнованиях и для проведения тренировок.