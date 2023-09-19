В Уфе из-за ночного велопробега перекроют четыре улицы и площадь

В Уфе из-за проведения акции «Ночь 1000 велосипедистов» перекроют площадь Машиностроителей с 21:00 часов 21 сентября до 23:00 часов 22 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. Также с 20:00 часов до 22:00 часов 22 сентября перекроют улицу Машиностроителей — от Интернациональной до Кольцевой, Кольцевую улицу — от Борисоглебской до Ульяновых, улицу Ульяновых — от Кольцевой до Первомайской и Первомайскую улицу — от Ульяновых до Машиностроителей.

Акция пройдет 22 сентября во второй раз в Уфе. Участники стартуют и финишируют на площади Машиностроителей. Дистанция велопробега составит 7 км.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте