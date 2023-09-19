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В Краснодаре сгорел склад в районе Западного обхода

В Краснодаре на улице Придорожной в районе Западного обхода сгорело складское помещение площадью 80 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По данным ведомства, сообщение о происшествии диспетчер получил в 07:00. На место незамедлительно отправились пожарные. В 07:17 огонь локализовали на площади 80 кв. м. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 08:06.

К ликвидации пожара привлекли 26 человек и восемь единиц спецтехники. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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