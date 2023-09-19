«РБК-Пермь»: пермский бизнес испытывает нехватку переводчиков с китайского языка

Представители пермского бизнеса испытывают трудности с поиском переводчиков с китайского языка и вынуждены искать их в Москве и Екатеринбурге. Об этом «РБК-Пермь» сообщил почетный представитель Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП) в Китае Се Юаньпэн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Я вот, например, хорошо знаю русский язык, но многие предприниматели, которые хотят работать с Пермским краем, так хорошо его не знают. Мы часто организуем мероприятия между пермскими и китайскими предпринимателями, и всегда не хватает переводчиков. Пермским компаниям приходится искать их в Москве, Екатеринбурге, даже в Уфе. Конечно, им больше денег приходится тратить на это»,— отметил господин Юаньпэн.

Президент Пермской ТПП Вячеслав Белов рассказал, что на данный момент до 60% пермского бизнеса «либо начинают взаимодействовать с Китаем, либо считают это как минимум очень интересным», и подчеркнул потребность в переводчиках.

«Когда у нас была встреча в Чанчжоу, то с китайской стороны было около 70 участников. Мы понимаем, что таким же должно быть число переводчиков. Причем таких, которые готовы обеспечивать разговоры бизнес-сторон между собой. Это должны быть обязательно профессионалы»,— добавил господин Белов.

Первая бизнес-миссия из Перми в Китай прошла в конце июня 2023 года. В ней принимали участие 34 представителя из 28 пермских компаний, администрации Перми и Пермской городской думы. В августе стало известно, что делегация в составе предприятий из Перми и края, а также представители власти отправятся на вторую бизнес-миссию в Китай в ноябре текущего года.