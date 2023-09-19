Акции челябинской типографии «Прайм Принт» переданы Росимуществу

Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу 6,8 тыс. акции типографии «Прайм Принт» в Челябинска, которые принадлежали ушедшему из России норвежскому холдингу Amedia. Соответствующий указ глава государства подписал 18 сентября.

Кроме актива в Челябинске, Росимуществу переданы еще четыре предприятия иностранного холдинга. Это 3,6 млн обыкновенных акций «Прайм Принт Москва», 140 тыс. акций «Прайм Принт Екатеринбург», 700 тыс. акций «Прайм Принт Новосибирск» и 56% уставного капитала «Прайм Принт Воронеж».

Генеральный директор ЗАО «Прайм Принт Челябинск» Юрий Лифанов сообщил «Ъ-Южный Урал», что предприятие продолжает успешно работать. «Фактически мы были российской компанией и остаемся, ничего внутри предприятия не меняется. Формально Amedia заявили еще в апреле прошлого года о выходе из бизнеса и прекращении деятельности. Мы же объявили рынку, что не собираемся сворачиваться, будем работать до принятия соответствующих решений, соответствующее решение вчера было принято. Предприятие продолжает успешно работать»,– По его словам, пока никаких уведомлений от Росимущества он не получал.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2022 года норвежский медиахолдинга Amedia объявил об уходе из России с передачей всех типографии в РФ под управление нобелевского лауреата, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

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