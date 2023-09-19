Депутат Госдумы намерен инициировать проверку в отношении осужденного замглавы Большесосновского округа

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с требованием о проведении проверки в отношении осужденного за мошенничество заместителя главы Большесосновского округа Андрея Варова. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Считаю и само нахождение Варова во власти, и позицию его шефа недопустимыми. В самое ближайшее время направлю обращение к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину о проведении проверки в отношении главы округа и увольнении уголовника Варова»,— написал господин Хинштейн.

Напомним, в августе Андрей Варов был признан виновным в мошенничестве на посту директора школы Заболотовского поселения и оштрафован на 100 тыс. руб. По версии следствия, в декабре 2021 года господин Варов обманным путем присвоил денежные средства подчиненных. Под предлогом поступившего на их счета завышенного размера премии он потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тыс. руб. от каждой. При этом указанные денежные средства от министерства образования и науки Пермского края предназначались к выдаче именно педагогам в целях выравнивания заработной платы до среднерегионального уровня.

Андрей Варов занимает пост заместителя главы округа по социальным вопросам с февраля 2022 года. Вчера глава Большесосновского округа заявил, что судимость не помешает его заместителю и дальше работать в органе власти.