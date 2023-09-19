В Перми закрылся последний ресторан «IL Патио»

В центре города, в ТЦ «Пирамида» на ул. Крисанова, 12а, после 17 лет работы закрылся ресторан «IL Патио» — он был последним заведением холдинга «Росинтер Ресторантс» в Перми. Business Сlass пишет, что ресторан уже освободил занимаемую территорию в ТЦ «Пирамида», с фасада здания убрали вывеску. «”IL Патио” по этому адресу работал с 2006 года, и уже потерял свою актуальность в связи с развитием новых торговых площадей вокруг»,— пояснили причины закрытия заведения в пресс-службе «Росинтер Ресторантс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

В ресторанном холдинге рассказали, что рассматривают новые локации для запуска проектов в Перми. «Мы следим за рынком коммерческой недвижимости в Перми. Решение будем принимать исключительно исходя из коммерческого потенциала каждой конкретной локации и экономической ситуации»,— обратили внимание в «Росинтер Ресторантс».

Рестораном «IL Патио» на ул. Крисанова, 12а, управляло ООО «Комбо Крисанова», учрежденное в 2014 году по этому адресу. По сведениям Kartoteka.ru, руководство компанией осуществляло ООО «Ресторанная объединенная сеть и новейшие технологии евроамериканского развития ресторантс». Это же ООО (8,33%) вместе с Лилией Сулаковой (75%) и ООО «Росинтер ресторантс Запсиб» (16,67%) числится соучредителем «Комбо Крисанова».

Группа «Росинтер Ресторантс» является оператором в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Как отмечается на сайте холдинга, «Росинтер Ресторантс» управляет ресторанными сетями под брендами «IL Патио» (итальянская кухня), «Шикари» (паназиатская кухня), «Планета Суши» (японская кухня), «Американский Бар и Гриль» (американская кухня), «Мама Раша» (русская кухня), а также развивает международные бренды на основе франчайзинга TGI Fridays (американская кухня). Свой первый ресторан на территории России компания открыла в 1990 году.