В Челябинской области ввод жилья вырос на 3,2% в январе-августе

За восемь месяцев 2023 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,4 млн кв. м жилой недвижимости. Это на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Всего в январе-августе на Южном Урале построили 6255 жилых домов или 17,8 тыс. квартир. Из них 267 домов сдали компании-застройщики, 5988 – жители региона. Общая площадь жилья, которое ввели юридические лица, увеличилась на 17,3%, до 594,4 тыс. кв. м. Объем недвижимости, введенной в эксплуатацию населением, сократился на 5,1%, до 820,1 тыс. кв. м.

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