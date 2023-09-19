В администрации Перми появится совещательный орган по вопросам общественного транспорта

В мэрии Перми появится рабочая группа по организации новых и изменению действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новая структура будет работать при первом заместителе главы города. Председателем рабочей группы будет вице-мэр Перми Дмитрий Галиханов, его заместителем — начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. Среди членов группы — начальник отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми Андрей Власов, начальник отдела транспортного развития «Института территориального планирования» Лариса Мымрина, руководитель отдела организации дорожного движения департамента дорог и благоустройства администрации Перми Елена Мамонова, начальник отдела развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта Перми Александр Синявский и руководитель сообщества «Урбан Пермь» Ростислав Толмачев.

Рабочая группа будет анализировать работу существующих муниципальных маршрутов и нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания, рассматривать инициативы граждан и общественных объединений по совершенствованию маршрутной сети, а также готовить собственные предложения по совершенствованию работы городских маршрутов.

В Перми также существует консультативный совет по вопросам организации транспортного обслуживания населения при городской думе. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Перми, совет «в большей степени рассматривает вопросы финансирования, проблемы перевозчиков, организационные вопросы». Рабочая группа же будет ориентироваться в первую очередь на жителей краевой столицы.