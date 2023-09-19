В Новосибирске разработают проект района для ученых

Власти Новосибирска намерены разработать проект планировки района научной и инновационной деятельности «Смартсити», сообщил «Ъ-Сибирь» глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

«Смартсити» будет включать региональный инновационный научно-технологический центр и внедренческую зону с научно-производственной, инжиниринговой инфраструктурой инновационных компаний. Также на территории планируется построить индустриальный парк, технопарк и IT-городок. Подготовкой проекта занимается Агентство развития жилищного строительства региона. По словам главы департамента, сейчас ведется сбор информации о технических условиях и возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

«Планируется, что подготовка проекта планировки и проектов межевания территории с определением технико-экономических параметров застройки завершится до конца 2023 года», - заявил Сергей Нешумов.

Площадь района составит 803 га, он будет включать части территорий новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово.

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Александр Киселев