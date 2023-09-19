В Краснодаре 20% жителей отправляются в турпоездки на автомобиле

В Краснодаре 20% жителей предпочитают совершать туристические поездки на автомобиле. Об этом говорится в совместном исследовании страховой компании «Ингосстрах» и Финансового университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным за последний год, чаще всего автомобиль для путешествий выбирают жители Санкт-Петербурга (70%), Казани (66%) и Ярославля (64%). Реже других — жители Омска (14%) и Махачкалы (15%).

Основными критериями выбора автомобиля в качестве транспорта для путешествия являются гибкость в выборе маршрута (36,5%), экономия (31,7%) и комфорт перемещений (28,2%). Чаще всего путешественники отправляются в автотуры на выходные или в течение 6-10 дней (34,6 и 36,3% соответственно).

Большинство опрошенных туристов путешествуют семьями (71,8%), мужскими компаниями — 15%, женскими — 3,5%.

Среди популярных направлений для автопутешествий респонденты назвали Золотое кольцо России, Подмосковье (29%), Поволжье (24%), Дагестан (16%), Кавказ и Черноморское побережье (14,7%) и Санкт-Петербург (13%).

Анастасия Донскова

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