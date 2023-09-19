На корм для служебных собак потратят до 16,5 млн рублей

МВД по Башкирии на аукционе 20 сентября выберет поставщика сухого корма для собак в рамках государственного оборонного заказа, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 16,5 млн руб., он будет оплачен за счет средств федерального бюджета.

Корм премиум или суперпремиум необходимо доставлять отдельными партиями по заявкам до 15 июня 2024 года. Всего требуется 43,44 т корма для взрослых собак и 2,4 т корма для щенков крупной породы.

В декабре 2022 года республиканское МВД заключило контракт на поставку корма для собак с новосибирским ООО «Руспеткорм» (переименовано в ООО «Пет-агро») за 8,92 млн руб. при начальной цене 15,13 млн руб.

Майя Иванова

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