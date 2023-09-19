В Башкирии могут построить эко-отель за 200 млн рублей

Потенциальный инвестор намерен вложить 200 млн руб. в строительство премиального эко-отеля в Башкирии, сообщает пресс-служба Корпорации развития республики. Название компании-инвестора ведомство не раскрывает. «Подобные проекты уже реализованы инвестором в Московской области и Краснодарском крае»,— отмечается в сообщении.

«Особенность проекта по созданию эко-отеля заключается в том, чтобы обеспечить достойных отдых жителям и гостям республики при минимальном воздействии на окружающую среду,— пояснил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.— С инвестором мы обсудили возможности будущей площадки для размещения эко-отеля и готовы в дальнейшем создать все условия для реализации этого проекта». Свободные инвестиционные площадки представлены в Уфе и близлежащих районах.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Майя Иванова

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