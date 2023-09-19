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Коммерсантъ FM
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Токаев: Amazon может построить дата-центры в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом американской корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер. Как сообщает пресс-служба господина Токаева, он обсудил с госпожой Пойнтер возможность размещения дата-центров компании на территории Казахстана.

«Президент Токаев обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения»,— сообщается на сайте администрации президента Казахстана. Утверждается, что в ходе состоявшейся в Нью-Йорке встречи руководитель Amazon «выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего центральноазиатского региона».

Также сообщается, что в рамках встречи между Amazon и Минцифры Казахстана было подписано соглашение о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech. Казахстанские власти утверждают, что это соглашение «заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба».

Глобальное сотрудничество властей Казахстана и Amazon длится уже несколько месяцев. Так, в марте нынешнего года казахстанские студенты получили возможность работать над проектами американской корпорации.

Александр Кислов

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