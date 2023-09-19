Lobaev Arms: в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

Руководитель компании-разработчика и производителя огнестрельного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона, который способен в перспективе развивать скорость свыше 1500 м/с.

«Наша возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания»,— рассказал господин Лобаев «РИА Новости».

Он уточнил, что данный момент разработанный Lobaev Arms патрон можно назвать лишь «условно гиперзвуковым», так как пока он летает «на грани» гиперзвуковой скорости. Однако, как заверил Владислав Лобаев, разработка патрона еще продолжается. Решение о том, будет ли патрон доводиться до гиперзвукового уровня будет приниматься по итогам испытаний, пояснил глава компании.

По его словам, гиперзвуковые боеприпасы можно использовать с высокоточным снайперским оружием. Повышенная начальная скорость должна обеспечить рост дальности эффективного огня, а также увеличить бронепробиваемость. Кроме того, с ее помощью можно снизить высоту траектории.

Александр Кислов