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Коммерсантъ FM
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Полиция в Москве выявила ОПГ, которая незаконно вывела из РФ более €1 млн

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участников которой обвиняют в незаконном выводе из России свыше €1 млн, заявила представитель министерства Ирина Волк, передает «МВД Медиа». Двум фигурантам предъявлены обвинения по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), они находятся под запретом определенных действий.

«Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в один из коммерческих банков, обладающих полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации»,— приводит информационный интернет-портал слова госпожи Волк.

По словам представителя МВД, оперативники совместно с сотрудниками ФТС России провели 13 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, добавила госпожа Волк.

Эрдни Кагалтынов

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