Суд в Пскове оштрафовал журналистку Прокопьеву за дискредитацию армии

Псковский городской суд оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву (признана иностранным агентом) на 35 тыс. руб. по протоколу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Прокопьева (признана иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Светлана Прокопьева (признана иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Радио Свобода» (признано иностранным агентом) сообщило, что журналистку оштрафовали из-за ее интервью с историком Василием Жарковым, опубликованного в проекте радиостанции «Север.Реалии» (также признана иностранным агентом).

По данным радиостанции, правоохранительные органы считают, что с помощью своего интервью Светлана Прокопьева «оказывает психологическое воздействие на читателей», а также определяет действия российской армии «как ведение войны, инициатором которой стала наша страна».

В интервью историк и политолог Василий Жарков рассуждал, какие сценарии возможны после окончания боевых действий на Украине, а также о вероятности ядерного удара со стороны России.

В ноябре 2018 года против Светланы Прокопьевой возбудили дело об оправдании терроризма после ее комментария о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Обвинение запрашивало для нее шесть лет колонии, суд назначил штраф в размере 500 тыс. руб. Защита обжаловала решение суда в ЕСПЧ. В настоящее время госпожа Прокопьева проживает за границей.

Полина Мотызлевская