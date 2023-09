Выставку зовут в номера

Ротация руководства АО «Нижегородская ярмарка» может быть связана с желанием региональных властей реализовать проект приспособления ярмарки под современное использование. В прошлом году возникла идея организовать на верхних этажах Главного ярмарочного дома гостиницу. Пока эта идея существует только в предварительных набросках архитекторов, но в областном правительстве подтвердили, что интерес к новой жизни ярмарки есть. Кроме того, новому гендиректору Елизавете Зубакиной, возможно, придется поучаствовать в разрешении проблемы с валютным долгом ярмарки, которую еще в 1995 году создал губернатор Борис Немцов, выручая Bank of New York. Обязательства погашения свыше четырех миллионов долларов до сих пор висят на ярмарке, портя ей финансовое положение.

Приспосабливать историческую ярмарку к современности будет новый директор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На Нижегородской ярмарке сменилось руководство: вместо уходящего по собственному желанию Максима Соловьева областной выставочный комплекс с 19 сентября возглавит его директор по развитию Елизавета Зубакина. Об этом сообщил заместитель губернатора и председатель совета директоров ярмарки Олег Беркович. По его словам, за последние четыре года Нижегородская ярмарка стала центром деловой и общественной жизни всероссийского уровня, и это во многом заслуга гендиректора Максима Соловьева, который сформировал сильную команду.

«Построен и введен в эксплуатацию новый 2-й павильон, 1-й стал удобным для мероприятий и вдобавок очень фотогеничным. Ярмарка обрела энергетическую независимость, а еще образцово содержит свою территорию. Максим Юрьевич принял решение идти дальше, его управленческие навыки востребованы в других проектах. Продолжать работу будет Елизавета Зубакина, все эти годы отвечавшая за стратегическое развитие», — сообщил глава совета директоров ярмарки, поблагодарив уходящего руководителя.

Максим Соловьев лишь подтвердил «Ъ-Приволжье», что хочет сосредоточиться на новом проекте, не став вдаваться в подробности о нем.

Несмотря на активное благоустройство Нижегородской ярмарки к 800-летию города, у регионального правительства как акционера есть дальнейшие планы приспособить ее под нечто новое.

Как рассказали в пресс-службе правительства, архитекторы разрабатывали идеи современного приспособления Главного ярмарочного дома. Среди них есть вариант создания гостиницы на его втором и третьем этажах в сочетании с конгрессно-выставочным центром, ресторанами и магазинами на первом уровне. «Главному ярмарочному дому в этом году исполняется 133 года, и он — памятник федерального значения. Поэтому любые изменения в нем могут происходить только после технического обследования здания и подготовки проектно-сметной документации», — уточнили в пресс-службе. Архитектор Станислав Горшунов из бюро «Гора» подтвердил, что около года назад он разработал для ярмарки «предпроектные мысли» по организации отеля, хотя сначала само предложение примерить гостиничные номера на ярмарку показалось ему странным.

Но осмотрев арендованные офисами помещения, он понял, как можно «раскрыть окна ярмарки» и ее внутренний объем. Архитектор проникся идеей отеля в Главном ярмарочном доме в сочетании с выставочными и общественными площадями. Он считает, что из этого может получиться хороший культурно-деловой проект.

Для дальнейшего развития Нижегородской ярмарки также предстоит решить застарелую финансовую проблему 28-летней давности. Еще в 1995 году с подачи тогдашнего губернатора Бориса Немцова на государственный выставочный центр был получен кредит в Инкомбанке в размере 3,5 млн долларов под 25% годовых.

Деньги потребовались, чтобы выручить Bank of New York, который якобы по ошибке перечислил крупную сумму вскоре обанкротившемуся банку «Нижегородец» (российским подразделением американского банка руководила Наталья Гурфинкель, хорошая знакомая Бориса Немцова). Этот судебно подтвержденный валютный долг, более 4 млн долларов с процентами, до сих пор висит на ярмарке, портя ей баланс. Он не раз переступался, и несколько лет назад взыскателем выступал офшор Fokker Development Ltd, который связывали с олигархом Олегом Дерипаской.

Старое финансовое обязательство сильно мешает ярмарке. В результате прошлогоднего аудита АО «Нижегородская ярмарка» было отмечено, что общество понесло чистый убыток в сумме 274,4 млн руб., а его краткосрочные обязательства превышали оборотные активы на 1,3 млрд. «Эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО "Нижегородская ярмарка" непрерывно продолжать свою деятельность», — указала компания «Аудит-ревью», проверявшая бухгалтерскую отчетность.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что власть в курсе наличия вексельного долга в иностранной валюте, возникшего в результате заключенного в 1995 году кредитного договора. «В настоящий момент вексель не оплачен, но исковых требований о взыскании не заявлено. Ведется работа по решению этого вопроса», — отметили в пресс-службе.

Один из финансовых аналитиков на условиях анонимности предположил, что урегулированием вопросов такого уровня со структурами Олега Дерипаски должен заниматься нижегородский губернатор, однако новому руководству АО «Нижегородская ярмарка», возможно, придется поучаствовать в оформлении и реализации принятых верхами решений.

Роман Кряжев