Обеспечение не прошло по процентам

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении ходатайства УФАС по Башкирии о запрете застройщику ЖК «Зорге. Премьер» регистрировать договоры долевой собственности на квартиры. Антимонопольный орган с июля прошлого года добивается возврата части участка, на котором возводится здание. Об обеспечительных мерах управление ходатайствовало в марте текущего года. Суд первой инстанции сначала согласился с УФАС, но после возражений застройщика отменил обеспечительные меры.

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УФАС по Башкирии не смогло запретить управлению Росреестра регистрировать договоры долевого участия в ЖК «Зорге. Премьер», который возводит «СЗ “Зорге премьер-Жилстройинвест”» на 7,5 тыс. кв. м на улице Зорге в Уфе. Часть участка – 496 кв. м (под парковку) – по мнению антимонопольной службы, застройщик получил незаконно.

В июле 2022 года УФАС заявило иск к министерству земельных и имущественных отношений Башкирии и администрации Уфы об отмене результатов межевания участка и возврата его в республиканскую собственность. В качестве третьих лиц к разбирательству, в частности, привлечены «СЗ “Зорге Премьер-Жилстройинвест”» и «СЗ “Четыре сезона — Жилстройинвест”».

В марте текущего года арбитражный суд Башкирии по ходатайству УФАС запретил регистрировать договоры долевого участия в ЖК «Зорге. Премьер». Тогда представитель антимонопольной службы заявил в суде, что застройщик продолжает строительство жилого дома, несмотря на запрет, вынесенный в июле 2022 года в ходе другого судебного процесса.

Несколько дней спустя суд отменил определение о наложении обеспечительных мер, согласившись с доводом застройщика, что они «являются несоразмерными заявленным исковым требованиям».

В суде кассационной инстанции представитель УФАС указал, что последствия отмены обеспечительных мер могут оказаться значительными и необратимыми. По мнению истца, суды фактически легализовали возможность строительства спорного жилого дома на участке, не принадлежащем ответчику.

Застройщик просил оставить судебные акты без изменения. В возражениях он сообщил, что строительство объекта не ведется, продажа объектов и заключение договоров долевого участия приостановлены.

Кассационная инстанция посчитала выводы апелляционного суда верными. Суд отметил, что заявитель не обосновал связь обеспечительных мер с предметом заявленных требований, поскольку договоры долевого участия и строительство на участке не являются предметом иска. Площадь спорной территории составляет всего 6,7% от общей площади участка, при этом истец ходатайствует о запрете регистрации договоров долевого строительства на всем земельном участке площадью 7,5 тыс. кв. м. Также суд принял во внимание, что обеспечительные меры полностью остановят деятельность застройщика.

Директор «Зорге премьер — ЖСИ» Гульнара Махмутова отметила, что суд разобрался в обстоятельствах дела.

В УФАС по Башкирии пока не решили, будут ли обжаловать постановление кассации.

По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Романа Речкина, суды обоснованно отменили обеспечительные меры. «УФАС по РБ требует возвратить в казну земельный участок площадью 496 кв. м, но ходатайство о запрете регистрации договоров долевого участия в строительстве было заявлено истцом в отношении всего «большого» земельного участка, который предметом спора по данному делу не является»,— полагает он.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отмечает, что апелляционный суд верно указал, что запрет на продажу квартир «фактически останавливал хозяйственную деятельность застройщика». «Тем более, что само разрешение застройщиком было получено еще до начала этих разбирательств, и фактически эти запреты уже напрямую нарушали бы интересы потребителей»,— полагает юрист.

Наталья Балыкова