БСК сохранили разрешение

Советский райсуд Уфы отказал жителям Башкирии, пытавшимся отозвать у Башкирской содовой компании разрешение на сброс в реку Белая загрязняющих веществ. Также истцы планировали обязать компанию рассмотреть альтернативный вариант утилизации своих отходов. Представитель компании в суде с такими утверждениями не согласилась, пояснив, что истцы не представили доказательств, что река является источником хозяйственно-бытового водоснабжения. Решение о подачи апелляционной жалобы истцы примут после изучения мотивировочной части документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители ответчиков просили суд отказать в удовлетворении иска

Фото: Венера Хисамова Представители ответчиков просили суд отказать в удовлетворении иска

Фото: Венера Хисамова

Судья Советского райсуда Уфы Гульназ Мухаметьянова отказала в удовлетворении иска жителей Стерлитамакского района Зифы Абдрахмановой, Рината и Рафиса Файзуллиных и председателя регионального Совета экологической организации «Зеленая лига» Тамары Хабибуллиной к Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора, минэкологии Башкирии, республиканскому отделу водных ресурсов при Росводресурсах и «Башкирской содовой компании». Истцы просили, в частности, отозвать разрешение у БСК на сброс в Белую загрязняющих веществ, отменить решение о предоставлении реки в ее пользование, а саму компанию обязать рассмотреть другой вариант утилизации отходов.

Росприроднадзор, как прозвучало в суде, выдал БСК разрешение на сброс загрязняющих веществ в реку с 29 декабря 2019 года по 11 декабря 2023 года в пределах установленных нормативов по хлороформу, тетрахлорметану и 1,2-дихлорпропану. По мнению истцов, проживающих в пойме Белой, выдача разрешения противоречит Водному кодексу РФ, который запрещает сброс сточных вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Интересы БСК на суде представляла Нина Гладкова, минэкологии — Айнур Суфиянов, Росприроднадзора — Гузель Мукатдарова. Все они просили отказать в удовлетворении иска.

Тамара Хабибуллина предложила БСК перейти на альтернативный способ утилизации отходов. По ее словам, его суть заключается в укладке трубопровода от Стерлитамака до Яр-Бишкадакского месторождения соли. «Зачем травить реку, если можно повернуть ядовитые стоки на карьер и заполнить в нем пустоты»,— пояснила она.

Айнур Суфиянов поинтересовался, за чей счет проложат трубопровод. «За счет БСК, — ответила Тамара Хабибуллина. — У них миллиардная выручка».

Господин Суфиянов сообщил, что минэкологии отменить решение о предоставлении реки Белой в пользование БСК не может, поскольку за компанией как водопользователем никаких нарушений обнаружено не было. По его словам, право пользования водным объектом прекращается, если, в частности, происходит нецелевое его использование или нарушается Водное законодательство. Он также сообщил, что БСК ежеквартально предоставляет информацию о состоянии Белой.

«А с чего вы решили, что БСК даст верную информацию? — поинтересовалась Тамара Хабибуллина. — Где мониторинг со стороны надзорных органов?».

Представитель Росприроднадзора Гузель Мукатдарова, в свою очередь, также не согласилась с мнением госпожи Хабибуллиной о том, что ведомство не выполняет свою работу. «Сейчас у нас действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий. Мы действуем по согласованию с прокуратурой, когда имеется реальная угроза. Здесь нет никакого лоббирования интересов, мы ничьи интересы не представляем, кроме как государства»,— заключила она.

Представитель БСК Нина Гладкова, комментируя исковые требования, сообщила, что компания не ведет производственную работу в границах особо охраняемой зоны, а истцы не представили доказательства, что Белая является источником хозяйственно-бытового водоснабжения. Она также напомнила присутствующим, что БСК с 2021 года является «федеральной» компанией, и трата денег от прибыли «жестко» контролируется властями: «Если этими органами будет принято решение о направлении денежных средств на что-то еще, «Башкирская содовая компания» с удовольствием любой проект реализует».

Пробыв в совещательной комнате около получаса, Гульназ Мухаметьянова отказала истцам в удовлетворении требований.

Решение о подаче апелляционной жалобы, сообщила «Ъ-Уфа» Тамара Хабибуллина, будет принято после изучения мотивировочной части документа.

Венера Хисамова